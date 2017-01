Ds. Van ’t Zand (CGK) 25 jaar predikant

Ds. J. D. van ’t Zand, predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), staat donderdag 25 jaar in het ambt.

Jan Douwe van ’t Zand werd op 21 maart 1966 geboren in Roo­depoort, Zuid-Afrika. Na zijn studie theologie werd hij in 1992 predikant in de Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, in Randburg-Oos. Daarna stond hij in Midrand (1999), eveneens in Zuid-Afrika.

Ds. Van ’t Zand werd op 15 juni 2003 bevestigd tot predikant van de christelijke gereformeerde kerk Wildervank-Veendam in combinatie met Zuidlaren. Sinds 2011 is hij verbonden aan de samenwerkingsgemeente Sneek (christelijk gereformeerd en gereformeerd vrijgemaakt).

---

