Ds. Van der Kevie (PKN) overleden

Ds. A. T. B. M. van der Kevie, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is op 25 maart overleden.

Anje Teunis Berry Matthy van der Kevie werd geboren op 26 mei 1944 in Heusden. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1972 gereformeerd predikant in Lexmond en Ameide. Daarna stond hij in Nieuwegein (1978), Nieuwegein-Zuid (1984), Haarlemmermeer-Oostzijde (1985), Schoonhoven en Willige-Langerak (1991) en Ter Apel (2002). Ds. Van der Kevie ging in 2009 met emeritaat.