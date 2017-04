Ds. Van der Bom (PKN) overleden

Ds. G. H. van der Bom, emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 21 april overleden.

Geert Hendrik van der Bom werd geboren op 18 juli 1946 in Amsterdam. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit en werd in 1976 gereformeerd predikant in Sittard (vanaf 1979 gecombineerd met studentenpastoraat in Maastricht).

Daarna was hij verbonden aan Maastricht (studentenpastoraat, 1982), Leiden (1991) en Amsterdam (studentenpastoraat, 1997). Ds. Van der Bom promoveerde in 1999 op een onderzoek naar de betekenis van de cultuurfilosofie van Georg Picht voor de theologie. Hij ging in 2010 met emeritaat.