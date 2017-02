Ds. Van den Brink op evangelisatiedag HHK: Met argumenteren bereik je postmoderne mens niet

Hoe komt het dat evangelische kerken postmoderne mensen beter bereiken dan reformatorische kerken? Stralen reformatorische kerken wel genoeg gastvrijheid en liefde uit?

Die vragen stelde ds. G. A. van den Brink, predikant van de hersteld hervormde gemeente Rotterdam-Kralingseveer, zaterdag tijdens de evangelisatiedag van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) in Woudenberg. Er waren ongeveer honderdvijftig belangstellenden, van wie velen betrokken zijn bij evangelisatiewerk.

Zachte waarden

Ds. Van den Brink sprak over evangelisatie aan de postmoderne mens. Tijdens het evangeliseren is het volgens hem belangrijk om het verschil tussen moderne en postmoderne mensen te kennen. Moderne mensen zijn meer gericht op het verstand en postmoderne mensen op het gevoel. Dat is ook in het bedrijfsleven te zien. Bij moderne bedrijven gaat het om harde waarden als presteren, degelijk en doelgericht; bij postmoderne spelen zachte waarden als sfeer, hartelijkheid en idealisme een grote rol.

Het verschil is, aldus ds. Van den Brink, ook bij de SGP-leiders te zien. Voormalig fractieleider Van der Vlies stond in de Kamer bekend als degelijk en betrouwbaar, terwijl de huidige fractieleider Van der Staaij ook het gevoel laat meespelen door bijvoorbeeld een arm om iemands schouder te slaan. „De SGP heeft opgepikt wat er leeft.”

Het is noodzakelijk om aan te sluiten bij het gevoel en de zachte waarden, aldus de predikant, omdat postmoderne mensen anders niet bereikt worden. „Met argumenteren bereik je hen niet. Het is ook niet altijd nodig om direct over de ene Waarheid te beginnen. De zachte waarden zijn geen opstapje om bij het Evangelie terecht te komen, maar ze zijn het Evangelie. Spreek over wat mensen ervaren en voelen.”

Hij constateerde dat veel reformatorische kerkdiensten niet gericht zijn op deze zachte waarden. „Het is goed dat de diensten gaan over de Waarheid, maar de gemeente is vaak geen warme gemeenschap. Als postmoderne mensen die gemeenschap niet ervaren, proeven ze niet hoe belangrijk de zondagse erediensten voor christenen zijn. Hoe komt het dat evangelischen de postmoderne mensen wel weten te bereiken? Misschien heeft het ermee te maken dat ze daar meer gastvrij onthaald worden en liefde ervaren.”

De predikant zei dat Jezus in Zijn reactie ook rekening hield met de mensen waarmee Hij sprak. Bij Nicodemus stond het verstand voorop. Jezus argumenteerde met hem over godsdienstige zaken (Johannes 3). In het volgende hoofdstuk, Johannes 4, zat Jezus bij een waterput en ging het niet over waarheden maar over relaties. Het liep uit op een gesprek over schuld en zonde, aldus ds. Van den Brink.

De predikant adviseerde om tijdens evangelisatiegesprekken te praten over de Heere Jezus, en om bij voorkeur woorden van Hem aan te halen. „Zorg dat je de woorden van Jezus kent en geef ze door. Als de mensen dan boos worden, is het niet anders.”

Laagdrempelig

Tijdens een workshop na de lezing adviseerde ds. Van den Brink om tijdens evangelisatiegesprekken over het leven te praten als men het moeilijk vindt om het over het geloof te hebben. „Als het gaat over problemen in het huwelijk, kun je vertellen hoe het geloof richting geeft. Dan zijn de mensen wel geïnteresseerd.”

Zijn gemeente is begonnen met maandelijkse laagdrempelige diensten voor niet-kerkelijken, die momenteel door 10 à 15 personen bezocht worden. „Onder hen zijn mensen die contact willen.”

De bijeenkomst werd geopend door ds. A. A. F. van de Weg, voorzitter van de commissie evangelisatie. De predikant van de gemeente te Abbenbroek mediteerde over Rachab, de hoer die werd geraakt door geruchten over de God van Israël. „God had een diep besef van Zijn macht in haar gewerkt. Gods mogelijkheden gaan uit boven onze mogelijkheden. Hebben we oog voor het werk van Gods Geest dat ons verwachtingspatroon doorbreekt?”