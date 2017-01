Ds. Roelofse neemt afscheid van hervormd Heteren

Ds. M. Roelofse heeft zondag afscheid genomen van de hervormde gemeente te Heteren. Hij diende deze gemeente ruim vier jaar.

De scheidende predikant stond in de dienst stil bij 1 Korinthe 15:58: „Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.” Dit woord van Paulus stond destijds ook centraal in de intrededienst.

Na de dienst sprak ds. E. Kroon het predikantsechtpaar toe namens de classis Nijmegen, de werkgemeenschap van predikanten en als consulent. Ouderling P. D. de Koning hield vervolgens een toespraak namens de kerkenraad. Daarna sprak ds. Roelofse een dankwoord tot de gemeente en genodigden. De predikant vertrekt naar de hervormde gemeente van Nieuw-Loosdrecht.

