Ds. P. Bons is op 17 februari overleden.

Pieter Bons werd op 17 april 1932 geboren in Hillegersberg. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1961 hervormd zendingspredikant voor de classis Middelburg. Daarna was hij Indonesiësecretaris bij de Raad voor de Zending (1972) en vervolgens predikant in Noordlaren-Glimmen (1983) en in Zeerijp-Eenum-Westeremden (1989). Hij ging in 1997 met emeritaat.