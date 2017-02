Ds. M. Maas doet intrede in hervormde gemeente Dordrecht

Ds. M. Maas is zondagmorgen bevestigd als predikant van de hervormde wijkgemeente 7 te Dordrecht. Hij was predikant te Veenendaal.

De bevestigingsdienst werd geleid door ds. G. van Wijk uit Dordrecht. De tekst voor de prediking was Mattheüs 13:47 en 48. In de intrededienst preekte ds. Maas over 1 Timotheüs 1, met als tekst vers 15. Het thema was ”Het Evangelie in één zin”.

Aan het eind van de dienst werd ds. Maas toegesproken door ds. P. L. Wansink namens de werkgemeenschap van predikanten, de algemene kerkenraad en de classis, door voorganger B. van den Boogaard namens het klein convent, door ds. G. van Wijk als consulent en door ouderling A. M. Eckhardt namens kerkenraad en gemeente.

De hervormde wijkgemeente 7 in Dordrecht is ruim tien maanden vacant geweest.

Zie ook:

Ds. M. Maas neemt afscheid van hervormd Veenendaal (RD.nl, 16 januari 2017)

Ds. M. Maas neemt beroep aan naar hervormd Dordrecht (RD.nl, 28 oktober 2016)

Ds. Maas doet intrede in Veenendaal (Reformatorisch Dagblad, 25 oktober 2011)

Ds. M. Maas neemt afscheid van Hasselt (RD.nl, 10 oktober 2011)

Ds. M. Maas doet intrede in Hasselt (RD.nl, 4 juni 2007)

Ds. M. Maas neemt afscheid van Hellouw (Reformatorisch Dagblad, 14 mei 2007)

Bevestiging en intrede ds. Maas in Hellouw (De Waarheidsvriend, 3 april 2003)