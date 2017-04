Ds. L. Terlouw (GG) overleden

Ds. L. Terlouw, predikant van de gereformeerde gemeente te Utrecht, is vrijdagmorgen in het UMC-ziekenhuis in Utrecht overleden. Hij werd 63 jaar. De predikant overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding.

Lambertus Terlouw, geboren op 2 februari 1954 in Kockengen, studeerde civiele techniek aan de HTS in Arnhem. Vervolgens werkte hij als manager bij verschillende gemeenten. In Groningen haalde hij zijn doctoraal theologie. Van 1995 tot 2002 was hij als geestelijk verzorger verbonden aan het reformatorisch verpleeghuis Salem in Ridderkerk. In deze tijd was hij ouderling in Ridderkerk; eerder was hij diaken in Amersfoort.

In 2002 werd drs. ing. Terlouw toegelaten tot de predikantsopleiding van de Gereformeerde Gemeenten in Rotterdam. Bijna elf jaar, van september 2004 tot juli 2015, was hij predikant te Barendrecht (voortzetting van de gemeente Rotterdam-Zuid); in juli 2015 verbond hij zich aan de gemeente van Utrecht.

Ds. Terlouw was sinds 2012 docent poimeniek (pastoraat) aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten in Rotterdam. Ook gaf hij les aan de hbo-opleiding pastoraal werk van de Cursus Godsdienstonderwijs (CGO) in Gouda. Verder was hij bijna acht jaar –van 2005 tot 2013– hoofdredacteur van het jongerenblad Daniël en sinds vorig jaar voorzitter van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG). Sinds 2014 maakte hij deel uit van een adviesraad rond de werkgroep ”Ouders en familie rondom mensen met een andere geaardheid”. In 2016 publiceerde hij samen met J. H. Mauritz het boek ”Van hart tot hart” (uitg. Den Hertog).

Ds. Terlouw was gehuwd en vader van twee kinderen.

