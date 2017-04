Ds. L. Terlouw (GG) in Ridderkerk begraven

Ds. L. Terlouw, predikant van de gereformeerde gemeente (gg) te Utrecht, is zaterdag op de algemene begraafplaats Vredehof in Ridderkerk begraven. Hij overleed op vrijdag 21 april, op 63-jarige leeftijd.

In de rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis sprak ds. G. J. van Aalst (Klaaswaal). Als uitgangspunt voor zijn meditatie nam hij Johannes 1:44-52, waarin het gaat over Nathánaël, van wie Jezus Zélf getuigt: „Zie, waarlijk een Israëliet, in welken geen bedrog is.” Geroepen van onder de vijgenboom mag Náthanaël later „groter dingen zien dan deze”, aldus ds. Van Aalst. „Vers 52: „En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Van nu aan zult gij den hemel zien geopend, en de engelen Gods –als de ladder Jacobs, Genesis 28– opklimmende en nederdalende op den Zoon des mensen.””

Bij het geopende graf voerde ds. P. Mulder (Geldermalsen) het woord. Hij bepaalde de vele honderden aanwezigen bij 2 Korinthe 4:18: „Dewijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.”

Ds. Mulder memoreerde hoe ds. Terlouw in zijn laatste preek, op Tweede Paasdag in Utrecht, de begeerte had uitgesproken „ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste.” „Die wens is nu in vervulling gegaan.”

Broer Adri Terlouw sprak een dankwoord uit, waarna de plechtigheid werd besloten met het zingen van Psalm 121:1: ’k Sla d’ogen naar ’t gebergte heen...”

