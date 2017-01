Ds. Kaptein doet intrede in hhg Ridderkerk

Ds. K. J. Kaptein is woensdagmiddag bevestigd als predikant van de hersteld hervormde gemeente in Ridderkerk. Hij stond in Middelharnis/Sommelsdijk.

De bevestigingsdienst werd geleid door de consulent, ds. P. den Ouden uit Katwijk aan Zee. De tekst voor de prediking was Jesaja 52:7: „Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die den vrede doet horen; desgenen, die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; desgenen, die tot Sion zegt: Uw God is Koning.”

In de intrededienst preekte ds. Kaptein over Handelingen 10:24-44, met als kerntekst vers 36: „Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft den kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus; deze is een Heere van allen. Het thema van de preek was: Vrede verkondigd! Hij stond stil bij de verkondiger („een boodschappenjongen van Christus”), de verkondiging (”onze Rechter is onze Redder”) en de uitwerking van de verkondiging („waar het Woord klinkt, werkt de Heilige Geest”).

Tijdens de dienst werd ds. Kaptein toegesproken door wethouder V. Smit namens de gemeente Ridderkerk, door ds. J. P. J. Voets namens de plaatselijke kerken, door ds. P. den Ouden namens classis en synode en door ouderling A. J. van ’t Zelfde namens kerkenraad en gemeente.

De gemeente was na het vertrek van ds. J. A. Kloosterman drie jaar vacant.