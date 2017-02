Ds. A. Kamer, emeritus predikant binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), is op 19 februari overleden.

Arie Kamer werd geboren op 12 juni 1932 in Rotterdam. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1962 predikant in Hijken. Daarna stond hij in Loenen aan de Vecht-Weesp (1968), Utrecht Noord-West (1977) en Groningen-Noord (1983).

Ds. Kamer ging in 1997 met emeritaat.