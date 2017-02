Ds. K. Timmerman doet intrede in hervormde gemeente Dirksland

Ds. K. Timmerman is zondagmorgen bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Dirksland. Hij was predikant te Barneveld. De bevestigingsdienst werd geleid door zijn schoonvader, ds. W. G. Hulsman uit Genemuiden. De tekst voor de prediking was 2 Timotheüs 4:1 en 2, met als thema ”Predik het Woord”.

In de intrededienst preekte ds. Timmerman over Jesaja 40:12-31, met als tekst vers 31a: „Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden.”

Ds. Timmerman werd toegesproken door wethouder D. Markwat namens de gemeente Goeree-Overflakkee, door consulent ds. D. Hoolwerf namens classis en werkgemeenschap, en door ouderling L. Markwat namens de kerkenraad. Na het vertrek van dr. T. T. J. Pleizier, naar de PThU in Groningen, was de gemeente ruim dertien maanden vacant.

---

