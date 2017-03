Ds. J. Oosterbroek in Harderwijk ter aarde besteld

Ds. J. Oosterbroek, emeritus predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), is vrijdag in Harderwijk ter aarde besteld.

Ds. J. G. Schenau uit Goes leidde de rouwdienst. Hij sprak over Psalm 90:1 en 2: „Heere, U bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie, (...) van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.” Op de begraafplaats werd de geloofsbelijdenis gelezen en het Onze Vader gebeden. Naar aanleiding van Johannes 11:18 wees ds. Schenau erop dat er zicht mag zijn op Jezus Christus. Hier ernstig mee werkzaam zijn, is van eeuwigheidswaarde.

Ds. Oosterbroek overleed op 23 februari op 66-jarige leeftijd.