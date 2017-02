Ds. J. Oosterbroek (CGK) overleden

Ds. J. Oosterbroek, emeritus predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), is donderdag op 66-jarige leeftijd overleden.

Jan Oosterbroek werd geboren op 19 december 1950 in Rotterdam. Hij studeerde in Apeldoorn en werd in 1976 bevestigd als predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Opperdoes (Noord-Holland). In 1982 deed hij intrede in Harderwijk en in 1990 in Zierikzee.

Hartproblemen leidden in 2001 tot zijn emeritaat. Daarna verhuisde de predikant naar Havelterberg. Na het overlijden van zijn vrouw in 2014 ging hij in Harderwijk wonen.

