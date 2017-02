Ds. J. A. van de Peppel is op 16 februari overleden.

Johannes Albertus van de Peppel werd op 13 juni 1927 geboren in Amsterdam.

Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in zijn geboorteplaats en werd in 1951 gereformeerd predikant in Hijken (Drenthe). Daarna stond hij in Lochem (1955), Ede (1960), Zeist (1966) en Assen (1979).

Ds. Van de Peppel ging in 1991 met emeritaat.