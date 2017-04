Ds. H. Peet neemt beroep aan naar cgk Sliedrecht (Eben-Haëzer)

Ds. H. Peet uit Bunschoten heeft het beroep aangenomen dat de christelijke gereformeerde kerk (cgk) te Sliedrecht (Eben-Haëzer) op hem uitbracht.

Sinds 2000 is ds. Peet verbonden aan de cgk te Bunschoten. Eerder diende hij de gemeenten te Klundert (1989) en Spijkenisse (1996).

De cgk in Sliedrecht was vacant sinds het vertrek van ds. J. W. Schoonderwoerd in september 2016.

