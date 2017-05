Ds. H. E. Dankers doet intrede in De Bilt

Ds. H. E. Dankers heeft zondag intrede gedaan in wijkgemeente Dorpskerk van de protestantse gemeente van De Bilt.

In de morgendienst werd hij bevestigd door de vorige predikant van deze gemeente, ds. G. J. Codée. Ds. Codée preekte over 2 Timotheüs 1:7: „Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid.” Tijdens de intrededienst preekte ds. Dankers over Handelingen 10. Het thema was ”Grensoverschrijdend”. Na afloop van de dienst werd het echtpaar Dankers toegesproken door achtereenvolgens E. H. W. Stam namens de algemene kerkenraad, door E. Rost van Tonningen, locoburgemeester van gemeente De Bilt, en door T. Spelt, voorzitter van de wijkkerkenraad van de Dorpskerk. Ds. Dankers kwam van Ilpendam-Watergang. De wijkgemeente was tweeënhalf jaar vacant.

