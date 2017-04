Ds. G. van Zanden doet intrede in gereformeerde kerk Urk

Ds. G. van Zanden is zondagochtend bevestigd als predikant van de gereformeerde kerk (binnen de Protestantse Kerk in Nederland) te Urk. Hij stond in Pesse.

De bevestigingsdienst, in de Bethelkerk, werd geleid door ds. J. Mulderij uit Zwolle. De Schriftlezing voor de prediking was uit Jesaja 35 en Lukas 7:18-23.

Na de intrededienst, ’s middags in De Poort, werd ds. Van Zanden toegesproken door burgemeester P. van Maaren namens de gemeente Urk, door ds. E. J. Terpstra namens classis, kringverband en collegapredikanten, door A. de Weerd namens de catecheten uit Pesse en door de voorzitter van de kerkenraad, ouderling R. Kramer.

In de intrededienst preekte ds. Van Zanden over 1 Koningen 22:1-18, met als tekst vers 14. Het thema was ”Micha de geloofsgetuige”.

De gereformeerde kerk te Urk is acht maanden vacant geweest.