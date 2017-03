Ds. De Leeuw neemt afscheid van gg Opheusden

Ds. G. M. de Leeuw heeft dinsdagavond afscheid genomen van de gereformeerde gemeente te Opheusden. Hij vertrekt naar Grand Rapids (Beckwith Avenue) in de Verenigde Staten.

Ds. De Leeuw nam het beroep naar Grand Rapids al op 8 maart vorig jaar aan, maar kon in verband met de visumaanvraag pas deze week afscheid nemen van Opheusden.

De scheidende predikant bediende het Woord uit 2 Korinthe 13:11: „Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede; en de God der liefde en des vredes zal met u zijn.”

Na de dienst werd het predikantsechtpaar toegesproken door consulent ds. J. J. van Eckeveld namens de classis Utrecht en de particuliere synode Noord-West, door ds. J. C. den Ouden namens de plaatselijke kerken, door ouderling M. C. Blom namens kerkenraad en gemeente van Grand Rapids (vertaling door ouderling J. Willemsen), door burgemeester C. W. Veerhoek namens de burgerlijke gemeente Neder-Betuwe en door ds. P. Blok als vriend. Ouderling M. van Dam sprak het echtpaar De Leeuw toe namens de kerkenraad en de gemeente.

Ds. De Leeuw heeft Opheusden 4 jaar gediend.

