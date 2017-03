Ds. D. Methorst is maandag overleden.

Dirkje Methorst werd geboren op 9 juni 1944 in Ederveen. Ze was van 1984 tot 2000 hervormd predikant voor bijzondere werkzaamheden in Utrecht (geestelijk verzorger in het Utrechtse ziekenhuis Overvecht). Daarna werkte ze als arts.