Ds. D. de Wit doet intrede in gereformeerde gemeente Borssele

Ds. D. de Wit is woensdag bevestigd als predikant van de gereformeerde gemeente in Borssele.

In de bevestigingsdienst woensdagmiddag ging ds. G. Bredeweg uit Kruiningen voor. Deze preekte over Psalm 90:16-17, met als thema ”De bede van Mozes, de dienstknecht Gods.” Deze bede was een bede om het zien van Gods werk, om de bouw van Gods kerk en een bede om Gods zegen.

In de avonddienst deed ds. De Wit intrede vanuit Johannes 17:14a. Het thema voor de preek was ”Het Woord der waarheid”, met als aandachtspunten: Het woord uit de Handen van de Vader, het Woord door de Handen van de Zoon en het woord in de handen van de kerk.

Na de preek werd ds. De Wit toegesproken door ds. C. J. Meeuse namens de classis Goes en de particuliere synode Zuid van de Gereformeerde Gemeenten, door wethouder C. Weststrate van de burgerlijke gemeente Borsele en door de voorzitter van de kerkenraad, ouderling J. H. Simonse.

Beide diensten vonden plaats in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Goes.

