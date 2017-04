Ds. C. J. Meeuse (GG) met emeritaat

Ds. C. J. Meeuse, predikant van de Gereformeerde Gemeenten, gaat per 1 oktober met emeritaat.

Maandag verleende de classis Goes hem emeritaat. Dat deelde de scriba van de kerkenraad van de gereformeerde gemeente te Goes donderdagavond mee. „Beperkingen als gevolg van hevige aangezichtspijnen noopten” ds. Meeuse (71) zijn emeritaat aan te vragen.

C. J. Meeuse werd op 5 oktober 1945 geboren. Hij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en werd toegelaten tot de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten. Beide opleidingen rondde hij af in 1982.

Zijn eerste gemeente was Rotterdam-Zuid (nu Barendrecht). In 1992 nam hij een beroep aan naar Vlaardingen, in 1997 naar Nunspeet, en in 2002 ging hij naar Apeldoorn. Sinds 30 augustus 2006 is hij verbonden aan de gg te Goes.

Ds. Meeuse was ondermeer deputaat voor zending; voor Bijbelverspreiding; voor kerk, gezin, jeugd en onderwijs (KGJO) en voor Israël. Van dit laatste deputaatschap is hij sinds de oprichting in 1995 voorzitter.