Ds. C. Huisman (protestants Meppel): Goede herinneringen aan dr. Steenblok

Tot zijn dertiende levensjaar was dr. C. Steenblok zíjn predikant, gidsfiguur en „held”, schrijft ds. Cees Huisman, predikant van de protestantse gemeente in Meppel, op zijn weblog. Ds. Huisman staat daarin stil bij het feit dat het deze week –29 december– vijftig jaar geleden was dat dr. Steenblok overleed.

Huisman was op dat moment 13 en zat in de tweede klas van het gymnasium, schrijft hij. Dr. Steenblok was altijd ‘zijn’ predikant geweest – predikant van de gereformeerde gemeente in Nederland te Gouda. Toen hij overleed, bezocht Huisman samen met zijn ouders (zijn vader was ouderling C. Huisman) „de pastorie aan de Vredebest in Gouda om afscheid te nemen van onze ‘dominee’. Ik was een kind en voor mij was hij altijd de enige en echte dominee geweest. Ik kende geen andere en dat hoefde ook niet, want hij was er altijd (geweest), maar toen opeens niet meer. Alles leek ineens anders te worden, alles was voorbij.”

Hoewel Huisman later een andere „weg door de kerk” ging –hij werd predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk–, bewaart hij toch goede herinneringen aan dr. Steenblok, schrijft hij. „Ik kan mij de dag van zijn begrafenis in Gouda nog haarscherp herinneren: zijn catechisanten waren de eersten, die achter de baar aanliepen, via de singels naar de Goejanverwelledijk. Het was 3 of 4 januari 1967 en het was koud en sneeuwerig. Op de rouwbrief had een verwijzing naar Jesaja 54 gestaan: „Want dat zal Mij zijn als de wateren van Noach, toen Ik zwoer, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan; alzo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal.” En toen ik daar op de begraafplaats stond te kleumen heb ik heel even de regenboog aan de grauwe hemel zien staan! Onvergetelijk en troostend moment. Vandaar ook deze korte terugblik en herinneringen na 50 jaar.”

Dr. Steenblok was aanvankelijk predikant in de Gereformeerde Kerken in Nederland. Later ging hij over naar de Gereformeerde Gemeenten. In 1953 speelde hij een leidende rol in de scheuring binnen dit kerkverband waaruit de Gereformeerde Gemeenten in Nederland ontstonden.

---

Klik hier voor het volledige ”In memoriam Dr. Cornelis Steenblok” van de hand van ds. C. Huisman, predikant van de protestantse gemeente in Meppel.

Lees ook:

Dr. Steenblok en het volk in Poortvliet (RD.nl, 12-12-2016)

Met een oude Ford naar Amsterdam - Mevr. Steenblok: Het ging mijn man vooral om de zuivere leer (Reformatorisch Dagblad, 06-04-1999)

Uit de studententijd van Cornelis Steenblok (Oude Paden, 01-03-1996)

De teraardebestelling van Dr. C. Steenblok (De Wachter Sions, 13-01-1967)

In memoriam Dr. C. Steenblok (De Wachter Sions, 06-01-1967)