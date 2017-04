Ds. Bazen (NRC) overleden

Ds. P. L. Bazen, predikant van de Netherlands Reformed Congregations (NRC), is dinsdag overleden. De predikant zou woensdag 76 jaar zijn geworden.

Dat meldt de officiƫle site van de Gereformeerde Gemeenten.

De classis Farwest van de Noord-Amerikaanse zusterkerk van de Nederlandse Gereformeerde Gemeenten stemde in maart nog in met het verlenen van emeritaat aan ds. Bazen per 31 maart. Ds. Bazen (1941) was ernstig ziek. De geplande afscheidsdienst voor 11 april moest eerder al worden afgelast.

Ds. Bazen werd in 1986 toegelaten tot de predikantenopleiding van de NRC te Grand Rapids (Verenigde Staten). Hij diende vanaf 1990 als zendingspredikant van de NRC in het Bolivia (Zuid-Amerika). Daarna was hij vanaf 2000 predikant te Picture Butte (Canada); en vanaf 2007 in Rock Valley (Verenigde Staten). In 2012 nam hij opnieuw een beroep aan naar Picture Butte.

De predikant woonde de laatste tijd in Grand Rapids, mede in verband met medische behandelingen.