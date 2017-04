Ds. Bazen (NRC) begraven in Grand Rapids

Ds. P. L. Bazen, predikant van de Netherlands Reformed Congregations (NRC), is dinsdag begraven in Grand Rapids (Verenigde Staten).

De rouwdienst in het kerkgebouw van de NRC te Grand Rapids (Beckwith Avenue) werd geleid door ds. G. M. de Leeuw, predikant van die gemeente. Hij sprak over Psalm 73:24: „Gij zult mij leiden door Uw raad; en daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen.”

Ouderling J. Vanden Broek sprak daarna de familie en aanwezigen toe namens de gemeente van Picture Butte, de Canadese gemeente die ds. Bazen als laatste diende.

Ds. Bazen is begraven op de Fairplains Cemetery in Grand Rapids. Aan het graf sprak ds. C. Vogelaar over Jesaja 57:1-2: „De rechtvaardige komt om, en er is niemand, die het ter harte neemt; en de weldadige lieden worden weggeraapt, zonder dat er iemand op let, dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Hij zal ingaan in den vrede; zij zullen rusten op hun slaapsteden, een iegelijk, die in zijn oprechtheid gewandeld heeft.”

De oudste zoon van ds. Bazen, S. Bazen, sprak een dankwoord namens de familie.

Tijdens de nabegrafenis in de NRC van Grand Rapids sprak ds. H. Hofman over Hebreeën 13: 1-8. Via Skype richtte ds. Hofman zich in het Spaans het woord tot de leden van de eerste gemeente van ds. Bazen, de zendingsgemeente van de NRC in Loma Alta (Bolivia).

Ds. Bazen werd in 1986 toegelaten tot de predikantenopleiding van de NRC. Hij diende vanaf 1990 als zendingspredikant van de NRC in Bolivia (Zuid-Amerika). Daarna was hij vanaf 2000 predikant te Picture Butte (Canada); en vanaf 2007 in Rock Valley (Verenigde Staten). In 2012 nam hij opnieuw een beroep aan naar Picture Butte.

De classis Farwest van de Noord-Amerikaanse zusterkerk van de Nederlandse Gereformeerde Gemeenten stemde in maart nog in met het verlenen van emeritaat aan ds. Bazen per 31 maart. Ds. Bazen (1941) was ernstig ziek. Mede vanwege behandelingen woonde hij de laatste tijd in Grand Rapids. Hij stierf 18 april op 75-jarige leeftijd.

De NRC is de Noord-Amerikaanse zusterkerk van de Nederlandse Gereformeerde Gemeenten.