Drs. P. Vreugdenhil overleden

De voormalige predikant drs. P. Vreugdenhil is op 20 december overleden.

Pieter Vreugdenhil werd op 12 juni 1939 geboren als zoon van ds. J. Vreugdenhil, predikant van de Gereformeerde Gemeenten.

Hij studeerde theologie in België en werd in 1962 predikant in de Eglise Reformée de Belgique. Hij werkte drie jaar in Noordoost-Kongo. In 1965 werd hij predikant in het Belgische Braine-le-Comte.

In 1970 keerde hij voor zijn sociologiestudie terug naar Nederland, waar hij als onderzoeker werkte in ’s-Heerenloo/Loozenoord, een inrichting in Ermelo voor verstandelijk gehandicapten. In 1971 werd hij predikant in deze instelling en om die reden bevestigd in de Vrije Evangelische Gemeenten. In dat kerkverband was hij onder meer curator en docent van de theologische opleiding.

Daarnaast doceerde drs. Vreugdenhil aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en was hij adviseur van het hervormde synodemoderamen. Hij was predikant tot 1987 en daarna directielid van het Reviuscollege in Deventer. Later werd hij rooms-katholiek.