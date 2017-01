Dordtse kerken roepen CGK-synode 2019 bijeen

De christelijke gereformeerde kerken van Dordrecht-Centrum en Dordrecht-Zuid roepen de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) bijeen. Deze landelijke vergadering heeft opnieuw plaats in de Oenenburgkerk in Nunspeet.

Dat deelde assessor ds. J. G. Schenau donderdagavond mee. „Eigenlijk zou de classis Rotterdam aan de beurt zijn om de roepende kerk te ‘leveren’, maar vanwege de herdenking van de synode van Dordrecht 1618/19 heeft het moderamen deze beide kerken verzocht de synode bijeen te roepen, en zij hebben daarin bewilligd.”

Een roepende kerk is de kerk die generale synode samenroept om te vergaderen. Nunspeet is de roepende kerk van de synode van 2016-2017, die momenteel wordt gehouden. De vorige keer (2013) was dat de christelijke gereformeerde kerk te Urk, in 2010 was dat die van Huizen. Elke drie jaar is een andere kerk uit een andere classis aan de beurt.