Discussie over zendingsbevel in Lutherbijbel

Het zendingsbevel in Mattheüs 28:19 in de vorig jaar opnieuw uitgegeven Lutherbijbel is niet goed weergegeven, zo vinden critici.

In de vertaling staat niet: „Gaat heen en maak alle volkeren tot discipelen”, maar: „Gaat heen en leert alle volken.” Ds. Jochen Teuffel (Vöhringen/Iller) noemt het een vervalsing. Luther volgde hier niet de Griekse grondtekst maar de Latijnse Vulgaat. Het woord ”mateteuo” betekent meer dan leren en heeft betrekking op een betrokken levenshouding.

De voormalige Thüringse landsbisschop Christoph Kähler (Leipzig), die de revisie van Lutherbijbel leidde, stelt dat Luther bewust zo vertaald heeft, omdat mensen andere volken niet tot christenen kunnen maken.