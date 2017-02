Dingemanse stopt als leider Thuis in West Rotterdam

Bram Dingemanse stopt als teamleider van het missionair-diaconaal project ”Thuis in West” in Rotterdam.

Dat deelt Dingemanse mee in een dinsdag verspreide nieuwsbrief. Dingemanse draagt het stokje over aan Cees van Breugel, die sinds 2015 als diaconaal-missionair leidinggevende actief is bij het evangelisatieproject in Rotterdam-Delfshaven. Dingemanse wil Van Breugel meer ruimte geven nu het project een nieuwe fase ingaat van gemeenschapsvorming en kerkplanting. „Ik ben meer een pionier dan een bouwer.” Dingemanse en zijn vrouw blijven verbonden aan Thuis in West. Hij als vrijwilliger, zij als medewerker taalactiviteiten. Hij was eerder evangelisatieconsulent van de Christelijke Gereformeerde Kerken.