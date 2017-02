Diana deed belijdenis in het kleine kerkje in Portoviejo

Als 14-jarig meisje bezocht Diana het schoolproject van het kleine kerkje op de heuvel van Portoviejo, in Ecuador. Trouw kwam ze naar de kerk. Vier jaar later wilde ze graag belijdenis doen. „Waarom wil je dat?” vroeg Peter van Olst, toenmalig evangelist in Ecuador, haar.

Diana’s antwoord: „Toen u vertelde hoe de Zaligmaker in het hart van de 16-jarige Maria wilde wonen, heb ik gevraagd: Waarom wilt U dan ook niet in mijn hart wonen?”

Oud-evangelist Van Olst deelde zijn ervaringen op het zendingsveld in Ecuador zaterdag met 300 aanwezigen tijdens een regionale zendingsmiddag van Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) in de Boazkerk in Sliedrecht.

Sinds 1492, toen Columbus in Ecuador aankwam, wordt in het het Zuid-Amerikaanse land de Naam van Christus genoemd, zei Van Olst. „Maar het is geen levende Christus.” In rooms-katholiek Ecuador heeft Maria Zijn plaats ingenomen, en protestantse werkers met een „arminiaanse boodschap” houden Hem op een afstand door te verkondigen dat je jezelf moet gaan verlossen.

Er zijn echter ook protestantse zendingswerkers die de levende Christus wel verkondigen. „En vanaf de jaren negentig mag ZGG er getuigen dat Hij de opgestane Levensvorst is”, aldus Van Olst. „Is Hij ook voor u de Levende geworden?”

Kruisdragen

Ds. M. Karens, predikant te Werkendam, mediteerde over Handelingen 1:8, „Gij zult Mijn getuigen zijn.” Het zijn de laatste woorden die Jezus sprak voor Zijn hemelvaart, op de Olijfberg, omringd door Zijn discipelen. Drie jaar waren ze met Hem omgegaan en veertig dagen door Hem onderwezen. En toch vragen ze Hem wanneer Hij aan Israël het Koninkrijk zal oprichten. Ds. Karens: „Zo blind zijn ze voor het Koninkrijk, dat geen Koninkrijk van deze wereld is, maar een Koninkrijk dat zal komen en in de handen van Jezus’ hemelse Vader ligt.”

Jezus belooft hun dat ze kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen en daarna Zijn getuigen zullen zijn. „Hoe zou het kunnen, Zijn getuige te zijn, zonder de kracht van de Heilige Geest?”

Met het van Hem getuigen zijn geeft Jezus Zijn discipelen een opdracht en een belofte, zei ds. Karens. „Getuige is in het Grieks martelaar. Zo houdt getuigen zijn in dat er lijden aan verbonden is. Getuigen zijn is kruisdragen.”

Getuigen zijn is ook doorgeven wat God in Zijn Woord zegt. „Getuigen zijn, met woorden en daden. Waar getuigen onze woorden en daden van?”

Uiterste

Getuigen van wat in Hem te vinden is, is volgens de Werkendamse predikant ook oproepen tot bekering. „Wie zit daar op te wachten en waar te beginnen? Ver van huis?”

Ds. Karens wees op wat in Handelingen wordt gezegd: te beginnen in Jeruzalem. „Levensgevaarlijk, want daar hebben ze hun Meester gedood. Daarna tot aan het uiterste van de aarde. Tot in Papoea, Albanië, Ecuador, Nigeria, Guinee en Cambodja. „Opdat Mijn huis vol worde.”” Aan getuigen zijn gaat overtuigen en overbuigen vooraf, merkte de predikant verder op.

Nieuw boek

Just van Toor, medewerker van het zendingsbureau in Woerden, liet weten dat in 2016 de inkomsten voor ZGG met ruim 10 procent zijn gestegen. Daarnaast deelde hij mee dat tijdens de komende zendingsdag –op 17 juni in de Evenementenhal te Gorinchem– een 500 bladzijden nieuw boek over de zending zal worden gepresenteerd, met als titel ”Onverhinderd”

Jeugdkoor Hosanna uit Dordrecht verleende medewerking aan de regionale zendingsmiddag.