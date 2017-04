Deense dominees op bezoek in Hasselt

Een groep van 25 Deense predikanten was zaterdag op bezoek in Hasselt in Overijssel. De groep kreeg van Refo500-directeur prof. dr. H. J. Selderhuis een rondleiding door het historische centrum. Hij schonk aandacht aan „de rijke historie en het goed geconserveerde religieus erfgoed van Hasselt. Niet alleen als Hanzestad, maar ook als een van de oudste bedevaartsplaatsen in Nederland heeft Hasselt een indrukwekkend verleden.”

Wethouder Visserman van de gemeente Zwartewaterland, waarvan Hasselt deel uitmaakt, ontving de predikanten op het oude raadhuis.