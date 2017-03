De Reformatie en de Sorben

Het Sorbisch Museum in Bautzen, in de Duitse deelstaat Saksen, besteedt de komende tijd aandacht aan de invloed van de Reformatie op de Sorben. De Sorben vormen een –erkende– Slavische minderheid in Oost-Duitsland (ze worden wel de Friezen van Oost-Duitsland genoemd), met Bautzen als onofficiële hoofdstad.

De expositie benadrukt de grote gevolgen die Luthers ‘eis’ dat de Bijbel in de volkstaal zou verschijnen heeft gehad. Te zien is onder andere de eerste Sorbische Bijbel, uit 1728. Ook op het onderwijs (foto) was de invloed van de Reformatie aanzienlijk.