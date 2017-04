Conferentie Yarnfield: Dienaren mogen zich verbazen over gave van de Schrift

Predikanten uit achttien verschillende landen gingen donderdag weer huiswaarts. De 53e conferentie van de Banner of Truth in het Engelse Yarnfield –voorheen Leicester– is voorbij. De vrucht ervan wordt meegedragen.

Sinclair Ferguson, emeritus predikant en hoogleraar systematische theologie in Dallas (VS), hield woensdagavond zijn laatste lezing over ”Christ at the Centre” (Christus in het middelpunt). Uitgangspunt was opnieuw Filippensen 3, waar Paulus de gemeente van Filippi oproept standvastig te zijn. Deze standvastigheid is nodig vanwege de vele aanvallen van de boze. Via tegenstand, intimidatie, onenigheid en dwaalleer probeert deze de gemeente van Christus kapot te maken.

Ferguson gaf drie antwoorden op de vraag hoe deze standvastigheid in praktijk gebracht moet worden. In de eerste plaats is het principe van navolging van andere christenen belangrijk. God werkt genadig merkbaar en zichtbaar in de levens van christenen. Zij verspreiden de geur van Christus, en dat werkt aanstekelijk en voorbeeldig. Behalve op zichzelf wijst Paulus op Timótheüs en Epafrodítus, die door hun levenswandel toonbeelden van Gods barmhartigheid zijn geweest.

Conferentie in Yarnfield: volharden in de ”gewone” Woordbediening

In de tweede plaats, stelde Ferguson, is het noodzakelijk om dwaalleraren en hun dwaalleer te onderkennen. Daarbij is het onder andere belangrijk te bedenken hoe hun houding tegenover het kruis is en welke levensovertuiging zij hebben. Zoals je de geur uitademt van wat je inneemt, zo verspreidt ieder mens het aroma van wat ons bezielt.

In de derde plaats, aldus de emeritus hoogleraar, mag een christen leven vanuit de nieuwe werkelijkheid in Christus, die ook een nieuwe toekomst in zich bergt. Vanuit die toekomstige werkelijkheid, die door het geloof realiteit is, wordt de christen aangespoord standvastig te blijven.

Levende stem

Garry Williams, directeur van het John Owen Centrum in Londen, stond opnieuw stil bij de functionaliteit van de leer van de Schrift. Tegenover een liberale en barthiaanse Schriftleer stelde Williams dat we in de Bijbel in de eerste plaats te maken hebben met de levende stem van God („viva vox Dei”). Daarom is een preek meer dan studie van de tekst. De vertaalslag moet gemaakt worden naar vandaag.

Predikanten bezinnen zich in Yarnfield op het belang van exegese

Dat dit mogelijk is, liet Williams zien aan de hand van 1 Korinthe 10, waar verwezen wordt naar gebeurtenissen in het Oude Testament. Deze zijn door Gods wijsheid met het oog op Gods wereldkerk van vandaag geschreven. Dienaren van het Woord mogen zich verbazen en verwonderen over de gave van de Schrift. God heeft met die gave ons in handen gegeven wat nodig is.

Williams stelde dat de samenkomsten van de gemeente iets mogen weerspiegelen van diepgaande verwondering en verbazing over Gods zorg in de gave en verkondiging van de Bijbel.

Leicesterconferentie sluit aan bij Reformatieherdenking

Ed Collier, predikant in het Engelse Sheffield, hield donderdagmorgen de traditionele slotpreek.