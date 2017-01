Compassion moet India wellicht verlaten

Tenzij er een wonder gebeurt, moet Compassion International op 15 maart stoppen met de hulpverlening aan 145.000 sponsorkinderen in India. De tegoeden van de christelijke hulporganisatie zijn al maanden bevroren door de Indiase regering en ze ziet zich daardoor genoodzaakt zich terug te trekken.

„Eerlijk gezegd maakt het me heel erg boos”, reageert directeur Nienke Westerbeek van Compassion Nederland. „Hier wordt onrecht gedaan op een plek waar juist recht werd gebracht. Zoveel kinderen die in extreme armoede leven, niet naar school kunnen, maar moeten bedelen of kinderarbeid verrichten. Al het geld om sponsorkinderen uitzicht en hoop te bieden, is simpelweg door de Indiase overheid bevroren.”

Ruim 145.000 kinderen – 8 procent van de twee miljoen sponsorkinderen die Compassion wereldwijd helpt – zijn al een half jaar verstoken van het uitgebreide programma dat Compassion normaal biedt aan onderwijs en medische zorg.

De autoriteiten in New Delhi beschuldigen Compassion van steun aan niet-geregistreerde organisaties die illegaal bezig zouden zijn hulpvragers te bekeren tot het christendom.

De internationale hulporganisatie is eind maart vorig jaar op een zogenoemde ‘watch list’ geplaatst; kort daarna zijn in India al haar tegoeden bevroren en is het steeds moeilijker geworden om de projecten draaiend te houden.

Compassion is niet de enige hulporganisatie die onder vuur ligt. Zeker 12.000 organisaties die steun uit het buitenland krijgen, mogen hun fondsen niet besteden wegens „anticulturele activiteiten en het schenden van regels”, meldde de krant Indian Express.

Hoewel Compassion al sinds 1968 in India voedsel en onderwijs geeft aan de allerarmsten en een netwerk heeft van 580 hulpcentra met Indiase medewerkers, neemt de tegenwerking door de autoriteiten sinds enkele jaren zienderogen toe.