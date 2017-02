Als het aan het Actiecomité Valkenbos Blijft ligt, wordt de Valkenboskerk in Den Haag niet gesloopt. Vrijdag overhandigde het comité 422 handtekeningen aan wethouder Wijsmuller van mensen die de petitie ”Behoud de Valkenboskerk” steunen, zo meldde Den Haag FM.

De kerk is sinds december 2013 niet meer in gebruik. Vastgoedontwikkelaar Bébouw Midreth wil het gebouw slopen en op de plek een woontoren bouwen. Het comité is daarop tegen.