Citaten uit Bijbel sieren bus in Londen

Citaten van de Heere Jezus zijn vanaf maandag te lezen op zo’n 75 bussen in Londen.

Dat bericht de Engelse website Christian Today. De teksten maken deel uit van een evangelisatiecampagne onder de noemer ”Quote Jesus” (”Citeer Jezus”).

Initiatiefnemer Howard Conder, oprichter van de christelijke tv-zender Revelation TV, hoopt met de campagne de „harten en gedachten van mensen te beïnvloeden en hun hoop en geloof te bieden op een betere toekomst.”

Aanleiding was de aanslag op de Westminsterbrug in Londen waarbij vier mensen en de dader om het leven kwamen. Conder hoopt dat de buscampagne mensen leidt „tot de Bijbel en tot Jezus, om zo hoop te vinden in een wereld die zo vaak gevuld wordt met chaos, geweld en hopeloosheid.”

De campagne loopt tot Pasen. De eerste bussen gaan maandag de weg op. Te lezen zijn citaten zoals: „Everyone who lives and believes in me will never die” (Joh. 11:26), „In my Father’s house there are many mansions” (Joh. 14:2) en ”I am the way, the truth and the life” (Joh. 14:6). De initiatiefnemer heeft plannen om de campagne uit te breiden naar andere locaties, in Engeland en elders op de wereld. Daarbij wil hij ook van andere middelen gebruikmaken.

Enkele jaren geleden voerden atheïsten in –onder andere– Londen buscampagnes. Te lezen waren toen teksten als: „Er is waarschijnlijk geen God. Maak je geen zorgen en geniet van het leven.” Christenen reageerden daarop met een eigen campagne.