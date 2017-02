Hindoe-extremisten hebben onlangs opnieuw een Indiase voorganger aangevallen. Dat meldt Stichting De Ondergrondse Kerk.

Gandham Padma Rao (49) werd eind januari belaagd door tien jonge mannen. Ze sloegen hem in elkaar nadat hij bij een kerklid thuis had gebeden om genezing. Hij belandde op de intensive care. Eerder dit jaar raakte een Indiase voorganger uit een andere plaats in coma na een aanval door hindoe-extremisten.