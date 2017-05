Chinese christenadvocaat Li Heping uit gevangenis, maar niet vrij

Redactie kerk

PEKING. De Chinese christelijke mensenrechtenadvocaat Li Heping is dinsdag vrijgelaten, na twee jaar in de gevangenis te hebben doorgebracht.

Li Heping werd in 2015 tijdens een geheim proces veroordeeld wegens ondermijning van de staat.

In een video die kort na zijn vrijlating is gemaakt, is te zien dat de 46-jarige Heping er lichamelijk slecht aan toe is. „Ik moet zeggen dat ik hem niet herkend had van de foto”, zo stelde auteur Terry Halliday, die een boek schreef over de Chinese mensenrechtenadvocaten, woensdag in de Britse krant The Guardian.

Volgens Chinadeskundigen betekent de vrijlating van Heping niet dat deze nu kan gaan en staan waar hij wil. Ze gaan ervan uit dat Heping door veiligheidsdiensten constant in de gaten wordt gehouden, onder meer door camerabewaking in en om zijn huis en het afluisteren van al zijn gesprekken. Ook wordt hij afgeschermd van andere advocaten en van vrienden en mag hij waarschijnlijk niet naar de kerk gaan.

