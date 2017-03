Christenen in Irak vormen coalitie al-Rafidein

Vier christelijke minderheden in Irak hebben een coalitie gevormd: al-Rafidein. Ze willen een eigen regio toegewezen krijgen waar ze in vrijheid kunnen leven.

De ontwikkelingen in de Amerikaanse politiek geven christenen in Irak nieuwe hoop. De uitspraak van president Trump dat hij prioriteit geeft aan vervolgde christenen in het Midden-Oosten heeft hun nieuw perspectief bezorgd.

De vier religieuze minderheden in Irak –de christelijke Assyriërs, de Shabak, de jezidi’s en de Turkmenen– begrijpen dat de komende tijd de toekomst van hun vaderland voor langere tijd zal worden vastgesteld. Daarom hebben ze recent een coalitie gevormd waarin ze samen werken aan het oprichten van een semi-autonome regio. Deze regio moet (net als de coalitie) al-Rafidein gaan heten, wat verwijst naar de rivieren de Eufraat en de Tigris.

Twee weken geleden stuurde de al-Rafideincoalitie een beleidsplan aan de regering in Bagdad, waarin ze zich aan de overheid presenteerde. Daarin stelden de minderheden vast dat ze tot de oorspronkelijke Iraakse samenleving behoren en dat de Iraakse constitutie ruimte biedt voor de vorming van een eigen regio waar ze in veiligheid kunnen leven.

De vier deelnemers aan al-Rafidein begrijpen dat ze internationale steun nodig hebben om dit ambitieuze project te kunnen verwezelijken. Dr. Ali Akram al-Bayati, die namens de Turkmenen aan al-Rafidein deelneemt, vraagt de internationale gemeenschap om de vier religieuze minderheden op dezelfde manier te behandelen als de Iraakse Koerden. „De Koerden hebben onder bescherming van het Westen ook een autonome provincie in het leven geroepen.”

Die internationale steun lijkt er te gaan komen. Vorig jaar september diende de Amerikaanse senator Jeff Fortenberry bij zijn regering een resolutie in waarin werd gevraagd of zij een autonome provincie voor religieuze minderheden in Irak wil steunen.

De christenen in Irak kijken nu met spanning naar de ontwikkelingen in Amerika. Andrew White, die bekendstaat als de „anglicaanse geestelijke van Bagdad”, prijst het nieuwe Amerikaanse beleid en zegt dat er hoop gloort voor de vervolgde christenen in Irak. Ook Bashar Warda, de Chaldeeuwse aartsbisschop van het Iraakse Erbil, vindt het hartverwarmend dat Amerika weer lijkt te begrijpen dat religieuze minderheden in Irak hulp nodig hebben.

De Amerikaanse belangenorganisatie American Mesopotamian Organization stelt vast dat, na alle genocides en vervolgingen, de Turkmenen, Assyriërs, jezidis en Shabak er goed aan hebben gedaan zich binnen een alliantie te verenigen. „Terecht willen ze hun volken bijeenbrengen om zich te verdedigen en om hun rechten te verzekeren zoals die te vinden zijn in de Iraakse grondwet.”