Christelijke verpleegkundige wil vrijwillig aan de slag in kerk

Zo’n driekwart van de christelijke verpleegkundigen is bereid om uit naam van de kerk een aantal uren per week vrijwillige zorg te verlenen, naast hun eigen werk in de zorg.

Dat blijkt uit onderzoek dat het lectoraat zorg en zingeving van hogeschool Viaa in Zwolle woensdag presenteerde.

De bereidheid is het grootst onder verpleegkundigen uit de rechterflank van de gereformeerde gezindte: 83 procent. Voor het onderzoek werden 807 zorgwerkers ondervraagd.

Uit vergelijkbaar onderzoek dat twee jaar terug werd uitgevoerd bleek eveneens dat zo’n driekwart van deze christelijke zorgwerkers bereid is hun professie vrijwillig in te zetten. Het gros van hen, ruim 40 procent, denkt aan één tot vier uur vrijwillige zorgverlening per maand.

De ondervraagden die sceptisch staan tegenover het verlenen van vrijwillige zorgtaken zijn onder meer beducht voor beroepsdeformatie en verdringing op de arbeidsmarkt. „Waarom moeten zorgverleners die al veel voor weinig werken, dit ook nog deels vrijwillig gaan doen?” aldus een van hen.