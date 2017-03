CGKv Franeker viert eenwording met kerkdienst

De nieuwe samenwerkingsgemeente CGKv Franeker houdt zondag een feestelijke kerkdienst om de eenwording te vieren van de gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) in Franeker-Sexbierum en de christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Franeker.

De afgelopen jaren hadden er steeds vaker gezamenlijke kerkdiensten plaats. Per 1 januari gingen de gemeenten samen verder onder de naam CGKv Franeker. In de kerkdienst op nieuwjaarsmorgen is de akte van eenwording ondertekend.

De nieuw gevormde gemeente telt ruim 250 leden en komt samen in De Voorhof in Franeker. De gereformeerde kerk vrijgemaakt telde op het moment van de fusie ongeveer 190 leden, de christelijke gereformeerde kerk ongeveer 70.

De christelijke gereformeerde kerk maakte sinds haar ontstaan in 1925 gebruik van de kerk aan de Zuiderkade 31. Dit gebouw is door de fusie buiten gebruik geraakt. Naar een nieuwe bestemming wordt nog gezocht. De gereformeerde kerk vrijgemaakt is in 1948 gesticht in Sexbierum. In 2003 vond de gemeente een onderkomen in De Voorhof. Zondag zal er een terugblik zijn op de geschiedenis van de twee gemeenten.