CGK redden deadline GTU mogelijk niet

Het lukt de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) mogelijk niet om voor de deadline van 1 april een besluit te nemen over de vorming van de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU).

Preses ds. P. D. J. Buijs zei donderdag op de synodevergadering in Nunspeet dat er „geen enkel zicht” is op het tijdstip van de bespreking van het rapport over de GTU.

Woensdag werd bekendgemaakt dat de CGK-synode de voorstellen rond de GTU naar verwachting eind maart zal behandelen, maar dat staat nu dus op losse schroeven. De plannen voor de GTU liggen nu nog bij de raad van bestuur van de Theologische Universiteit Apeldoorn en ze moeten ook nog naar een synodecommissie, die deze gaat bestuderen.

De regiegroep van de GTU houdt er aan vast dat voor 1 april de kerkelijke vergaderingen van de CGK, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken moeten reageren op de voorstellen.