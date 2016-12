Cgk en gkv Franeker per 1 januari samen verder

De christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Franeker en de gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) van Franeker-Sexbierum gaan per 1 januari samen verder als één gemeente, de cgkv Franeker. Dat hebben zij deze week bekendgemaakt.

Aan de eenwording zijn enkele jaren voorafgegaan waarin de kerken steeds meer erediensten en andere activiteiten gezamenlijk ondernamen. De voorgenomen fusie is inmiddels goedgekeurd door de classis (regionale kerkvergadering) van zowel de Christelijke Gereformeerde Kerken als de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

In de kerkdienst van zondag, nieuwjaarsmorgen 10.00 uur, wordt de acte van eenwording ondertekend. Zondag 12 maart hoopt de gemeente haar samengaan met een „bijzondere, feestelijke kerkdienst te vieren.”

Gereformeerde kerk

De christelijke gereformeerde kerk in Franeker is in 1925 ontstaan toen een groep leden zich losmaakte van de toenmalige gereformeerde kerk aan de Zilverstraat. De gereformeerde kerk vrijgemaakt ontstond in 1948 toen een aantal gereformeerden in Sexbierum zich aansloot bij de landelijke beweging van de Vrijmaking. In de loop der jaren verplaatste deze groeiende gemeente haar kerkdiensten naar Franeker, maar de officiële naam bleef Franeker-Sexbierum. Leden komen behalve uit Franeker uit diverse omliggende dorpen.

De gereformeerde kerk vrijgemaakt telt momenteel zo’n 190 leden, de christelijke gereformeerde kerk van Franeker ongeveer zeventig.

Kerk cgk buiten gebruik

De gefuseerde cgkv Franeker houdt elke zondag twee kerkdiensten (9.30 en 16.30 uur) in De Voorhof (Voorstraat 71) in Franeker. Het gebouw van de christelijke gereformeerde kerk aan de Zuiderkade 31 raakt door de eenwording buiten gebruik; hiervoor wordt nog een bestemming gezocht. Mark Veurink is als predikant aan de kerkelijke gemeente verbonden, en Hanneke Veurink-Malda als kerkelijk werker.