Burgemeester De Lange begint aan „misschien wel heilige missie”

Het lijkt een stap terug. Een achteruitgang. Burgemeester De Lange van Elburg ruilt het bestuur van het Veluwse vestingstadje in voor een bijna onzichtbare rol in de internetzending. Een opvallende carrièremove. „We willen de wereld bereiken met het Evangelie”, zegt hij tegen omstanders die zich afvragen wat hem bezielt. „Hoe groot wil je de uitdaging hebben?”

Tijdens een ontmoeting met F. A. (Frans) de Lange komt het gesprek algauw op Instagram, Facebook en Twitter, sociale media waarmee hij vertrouwd is en waarop hij zich laat zien in zijn ambt als stadsbestuurder of wandelend met de hond. Het uitzicht vanuit zijn werkkamer, dat hij geregeld met zijn volgers deelt, is vandaag beperkt. Een deken van decembermist bedekt de weilanden achter het gemeentehuis. De Langes vaardigheden en uitgebreide netwerk komen goed van pas in zijn nieuwe functie. De burgervader gaat in het vroege voorjaar fulltime aan de slag voor GlobalRize, een nog jonge organisatie die via internet wereldwijd het Evangelie verspreidt. Samen met ds. M. (Marten) Visser zal De Lange het directieteam gaan vormen.

Zijn onlinenetwerk neemt hij natuurlijk mee. Tachtig procent van de mensen in dat netwerk is christen, zegt hij. Afkomstig uit het kerkelijke stadje Elburg maar ook uit Harderwijk, waar De Lange eerder wethouder was. Daarnaast onderhoudt de burgemeester heel wat contacten binnen zijn partij, de ChristenUnie. Als hij per 1 februari zijn ambtsketen aflegt, staat hij zes weken lang CU-voorman Segers terzijde bij het voeren van de verkiezingscampagne.

De stap die u nam, heeft veel losgemaakt. Wat was de teneur van de reacties?

„Mensen noemen vooral het bijzondere van de stap. Ik moet voortdurend uitleggen wat ik nou precies ga doen.” Lachend: „Er wordt hardop aan mijn motivatie getwijfeld. Ziet die man het soms niet meer zitten om burgemeester te zijn? Of volgt hij echt zijn hart? Het is alsof ze me niet helemaal vertrouwen.”

Hebben we het dan over uw kerkelijke achterban? Of reageren vooral niet-christenen zo?

„Ik heb het over christenen. Ik geloof dat mensen voor hun verlossing Jezus nodig hebben. Maar veel christenen zien het levensgrote belang daarvan niet. Dat raakt mij. In veel kerken wordt vrijwel niet meer gepreekt over het verloren gaan. Het is een lastig onderwerp geworden. Een deel van de mensen is verbaasd dat ik van evangelisatie mijn missie ga maken. Met moslims komt het toch ook wel goed? Moet je die heus op andere gedachten brengen? Ja, ik denk het wel.”

Bevreemdde u dat?

„Ik vind dat al jaren zorgelijk. God is toch liefde? Ja, zeker. Tegelijk wijst de Bijbel er niet voor niets op dat mensen verloren kunnen gaan. Christelijke organisaties die praktische hulp bieden, vormen een aantrekkelijker geefdoel dan organisaties die het Evangelie verkondigen. Daarin zie je ook iets van die worsteling. Wat mensen mooi vinden, is dat ik mijn hart volg. Maar als ik over internetzending begin, komen de vraagtekens.”

Op dat moment begint uw werk als zendeling.

„Ja, je probeert uitleg te geven. Dat stuit vaak op onbegrip. Het is eenvoudiger om de boodschap geloof, hoop en liefde via internet uit te dragen.”

De Lange is sinds drie jaar voorzitter van GlobalRize. Ds. Visser, die destijds nog als evangelist en kerkplanter in Thailand woonde en werkte, vroeg hem de Nederlandse stichting op te richten. Het bereik groeit echter harder dan de vrijwilligers kunnen bijbenen. Inmiddels bezoeken iedere maand 30 tot 50 miljoen mensen de Engelstalige Facebookpagina Biblword, een pagina waarop dagelijks afbeeldingen verschijnen met daarbij een Bijbeltekst of een kort Bijbelcitaat in combinatie met een bemoedigende of onderwijzende gedachte.

Behalve in het Engels bestaat de Facebookpagina nu in veertien andere talen, waaronder het Nederlands. Het is de ambitie van GlobalRize om het Evangelie in steeds meer talen te delen, ook via Instagram en Twitter. Er is pastorale zorg nodig om zoekers in hun eigen taal of in het Engels uitleg te geven en hen te begeleiden bij het volgen van een Bijbelcursus. Zodat ze Jezus vinden. En zich bij een kerk aansluiten. GlobalRize is daarom hard op zoek naar e-coaches.

De Elburger burgemeester haalt zijn tablet tevoorschijn, scrolt over de Facebookpagina Biblword en vertelt intussen over de zoektocht van GlobalRize naar meer bereik en hoe de vormgeving van de Bijbelteksten daarop invloed heeft.

Nadat het aantal views in één maand van 30 miljoen naar 20 miljoen kelderde, ontstond het inzicht dat het lettertype flink groot moet zijn omdat een aanzienlijk deel van de bezoekers de Bijbelteksten op het kleine schermpje van de smartphone bekijkt.

Nog een aardig weetje: een groot deel bekijkt de filmpjes zonder het geluid aan te zetten. „Misschien omdat mensen achter een bureau zitten of als moslim in het geheim kijken.”

De talloze keren dat iemand met „amen” op een tekst reageert, vindt De Lange „een beetje vermoeiend”, maar daar staan heel wat serieuze vragen van zoekers tegenover. „We hebben een behoorlijk invloedrijke positie gekregen. We merkten dat Facebook ons interessant begon te vinden. Dan denkt Facebook aan een betrouwbare site met serieus interactief verkeer, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de site van voetbalclub Manchester United of een belangrijke politicus. Daardoor stijgt ons bereik.”

De voornaamste taken van De Lange zijn straks het opbouwen van de organisatie en het ondersteunen van ds. Visser in beleidszaken. Daarnaast richt hij zich op fondsenwerving en communicatie.

Viel het u zwaar om uw huidige baan op te geven?

„Mijn grootste worsteling had ermee te maken dat ik me destijds echt geroepen heb gevoeld om burgemeester te worden. Die roeping is ook bevestigd. Ik heb daarom lang moeten nadenken over de vraag of het kiezen van een andere roeping wel echt de wil van de Heere was.

Er kwamen ook menselijke overwegingen bij: is deze stap verstandig, gezien het inkomen dat ik straks heb? We zullen fors moeten inleveren. Toch was dit eigenlijk maar bijzaak.”

Kwam er een duidelijk antwoord?

De Lange zoekt even naar woorden en zegt dan: „Er kwam geen briefje uit de hemel. Wel ben ik op een zondag enorm geraakt door Romeinen 14:10. „Hoe zullen zij in Hem geloven, van Welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?” Wetende dat we afgaan op de eindtijd, ben ik ervan overtuigd dat we de roeping om het Evangelie aan alle mensen op de wereld te vertellen, serieus moeten nemen. Voor het eerst sinds mensenheugenis hebben we de mogelijkheid om het iedereen te vertellen. Weliswaar heeft nog maar de helft van de wereldbevolking internet, maar dat aantal breidt snel uit. Wie zal het doen? Wie is bereid voorop te gaan in deze missie?”

Dat betekent geestelijke strijd, wellicht nog meer dan in het kerkelijke Elburg.

„Internet biedt veel kansen voor de duivel. Internetzending is daarom misschien wel een heilige missie. Tegelijk maak je die geestelijke strijd ook in het ambt van burgemeester mee. Rondom politieke discussies over bijvoorbeeld de winkelopenstelling op zondag. De verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid ligt bij de burgemeester. Je hebt daardoor als burgemeester veel inzicht in wat er gebeurt in de samenleving. Je ziet hoe de drugsmaffia probeert greep te krijgen op onze kinderen, hoe het kwaad in gezinnen komt.”

Waar doelt u op?

„Misbruik, bijvoorbeeld. Gisteren heb ik nog iemand een huisverbod opgelegd omdat hij bezig was zijn ouders in elkaar te slaan. Je hoeft een burgemeester niet te vertellen dat het kwaad volop aanwezig is. Tachtig procent van mijn collega’s is weleens bedreigd. Het burgemeesterschap is ook werken aan de frontlinie. Iets anders is dat ik als burgemeester een zekere neutraliteit moet bewaken. Ik ben hier niet als evangelist aangesteld, al heb ik het geloof nooit achtergehouden of verzwegen. Dat verandert echt per 1 februari.”

U komt straks in de luwte terecht. Past dat wel bij iemand die met verve zijn publieke functie vervulde?

„De uitstraling is anders, maar de uitdaging niet minder. We willen de wereld bereiken met het Evangelie, hoe groot wil je de uitdaging hebben? Inderdaad heb ik met enthousiasme mijn werk gedaan, maar er zaten ook wel momenten bij waarop we liever thuis waren gebleven. Het is niet altijd leuk om ’s avonds veel op pad te zijn. Dat onderschatten mensen weleens. Omdat ik burgemeester van de héle bevolking wilde zijn, koos ik er bewust voor samen met mijn vrouw bij veel verschillende evenementen aanwezig te zijn.”

We staan op de drempel van het nieuwe jaar. Wat verwacht u van 2017?

„Dat er een wereld voor me open zal gaan. Letterlijk. Ik hoop dat we het bereik van GlobalRize enorm kunnen vergroten en veel mensen dicht bij Jezus mogen brengen. Het is belangrijk dat vrijwilligers Bijbelvast zijn. Met name de traditionele kerken kunnen daarom veel voor ons betekenen.”

Frans de Lange

Frans Antonie de Lange (Harderwijk, 1965) werkte na de havo in het eendenfokbedrijf van zijn ouders. Daarnaast was hij fractiesecretaris van de SGP/RPF/GPV-fractie in Harderwijk. In 1992 kwam De Lange in de gemeenteraad terecht, tien jaar later werd hij wethouder. Eind 2007 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Elburg. Samen met zijn vrouw Harmke kreeg hij drie kinderen die inmiddels uit huis zijn. Het echtpaar leeft mee met de behoudende evangelische gemeente Luctor et Emergo in Elburg/Oldebroek. GlobalRize is enkele jaren geleden opgericht door ds. Marten Visser. Doel is om door verschillende digitale projecten (waaronder Woordverkondiging via Facebook) „wereldwijd het Evangelie te verspreiden en ook geloofsgroei en -verdieping mogelijk te maken.” Op de website van GlobalRize vertelt De Lange hoe hij in contact kwam met ds. Visser. „Een aantal jaren terug promoveerde Marten Visser, die toen nog zendeling in Thailand was, tijdens een verlof aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Via zijn vader, mijn voorganger in Elburg, kwam hij bij mij terecht om een passend pak voor die gelegenheid te lenen. Vanaf die tijd hebben we elkaar niet meer uit het oog verloren.”