Buijs hoogleraar christelijke filosofie aan Erasmus Universiteit

Prof. dr. Govert Buijs wordt bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de faculteit der wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Dat maakte de Stichting voor Christelijke Filosofie maandag bekend. Met de benoeming, die per 1 september ingaat, volgt Buijs (1964) prof. dr. Roel Kuiper op.

Buijs studeerde politieke wetenschappen, filosofie en theologie in Amsterdam en Toronto. Hij promoveerde in 1998 op het proefschrift ”Tussen God en duivel. Totalitarisme, politiek en transcendentie bij Eric Voegelin”. Na zijn promotie werkte Buijs als onderzoeker en docent. In 2011 werd hij benoemd tot hoogleraar op de Kuyperleerstoel aan de VU. Zijn interesse gaat uit naar de rol van religie en moraal binnen politiek en economie.

Binnen de opleidingen van de faculteit der wijsbegeerte worden de vraagstukken die de christelijke filosofie aan de orde stelt nadrukkelijk gethematiseerd, zoals de aard en grenzen van wetenschappelijke kennis, en maatschappelijke thema’s op het snijvlak van politiek, economie en moraal.

