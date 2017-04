Britse kerken protesteren tegen „antigezinsbeleid”

De grote Britse kerken beschuldigen de overheid van een wrede belastingmaatregel die kinderen in grotere gezinnen in armoede stort.

Vier grote Britse kerkgemeenschappen hebben gezamenlijk de belastingmaatregel veroordeeld die donderdag in werking is getreden. Vanaf donderdag is de belastingaftrek voor kinderen beperkt tot maximaal twee per gezin, „voor kinderen die op of na 6 april geboren zijn”, meldt de website van de Britse regering.

Ook is de zogenaamde ”grondslag voor gezinnen” van maximaal 545 pond per jaar (ongeveer 635 euro) afgeschaft. Alleen voor gezinnen met ten minste een kind dat voor 6 april geboren is, blijft deze wel van kracht.

Volgens de United Reformed Church (Verenigde Hervormde kerk), de Baptist Union, de Methodistische Kerk en de Kerk van Schotland (presbyteriaans) „negeert de regering opzettelijk de armste en meest kwetsbare kinderen in het land”, citeert nieuwssite Christian Today de kerken.

De maatregel betekent een forse aderlating voor gezinnen met meer dan twee kinderen. Ieder jaar kregen ze tot ongeveer 3000 euro belastingvoordeel per kind; nu geldt dat alleen voor de eerste twee kinderen.

De bedoeling van de regering is, zo schrijft The Guardian, „ervoor te zorgen dat minderbedeelde gezinnen wel twee keer nadenken voor ze een derde kind nemen.”

Maar het enige effect is dat hiermee meer kinderen in armoede worden geduwd, stellen de kerken. „Het is ongekend dat de regering deze maatregel doordrukt, ondanks het feit dat een eigen onderzoek stelt dat het doel om gezinnen aan te moedigen minder kinderen te hebben, waarschijnlijk niet wordt bereikt”, zo zegt Grace Pengelly van de United Reformed Church op de gezamenlijke website voor publieke onderwerpen.

Buitensporig

De belastingmaatregel riep al tijdens de parlementaire behandeling fel protest op van vrijwel alle kerken en de Britse joodse gemeenschap. De ”tweekindmaatregel” zou traditionele geloofsgemeenschappen met grotere gezinnen, zoals orthodoxe joden en rooms-katholieken, buitensporig hard raken.

Bovendien zou de maatregel kunnen leiden tot het ontwrichten van gezinnen en mogelijk ook tot hogere abortusaantallen.

„Ten diepste gaat deze politiek in tegen het geloof dat joden en christenen al duizenden jaren koesteren, dat kinderen moeten worden gezien als een zegen en niet als een last”, citeerde de Telegraph uit de eerdere brief van de kerken en de joodse gemeenschap aan het parlement en het Hogerhuis.

Volgens de kerken geldt de maatregel bovendien vanaf november volgend jaar ook met terugwerkende kracht voor alle gezinnen met drie of meer kinderen. „De komende jaren zullen hierdoor 640.000 gezinnen met twee miljoen kinderen worden getroffen. Deze maatregel zet het mes in het sociale vangnet en honderdduizenden van de meest kwetsbare kinderen zullen door dit gat vallen. Ze zullen daarvan hun leven lang de gevolgen ondervinden.”

The Guardian becijferde dat grotere gezinnen zo per derde of volgende kind tot zijn of haar achttiende jaar tot 50.000 pond, ruim 58.000 euro, aan belastingvoordeel kwijtraken. Critici verwachten dat daardoor de kindarmoede in de komende drie jaar met 10 procent zal toenemen.