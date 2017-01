Boeddhisten vernielen kerk in Sri Lanka

Radicale boeddhisten in Sri Lanka hebben op 9 januari onder leiding van een monnik een nieuwe kerk vernield en in brand gestoken. Vier dagen ervoor was de bouw van de kerk afgerond, zo meldde Open Doors, een organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen, eind vorige week.

Boeddhisten uit de omgeving bedreigden de leider van de gemeente en zijn gezin sinds de opening van het gebouw. De kerkelijke gemeente heeft aangifte gedaan bij de politie, maar werd onder druk gezet om die aangifte in te trekken.

Sri Lanka staat op de ranglijst christenvervolging van Open Doors op plaats 45.