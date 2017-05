Bijbel sinds 2016 in 30 talen voor het eerst beschikbaar

Ruim 95 miljoen mensen kunnen sinds vorig jaar voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. In 2016 kwamen in dertig talen voor het eerst Bijbelvertalingen beschikbaar, onder meer in het Surinaams.

Dat meldt United Bible Societies, het overkoepelend orgaan van de Bijbelgenootschappen waar ook het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) onder valt, in zijn gisteren gepubliceerd jaarverslag.

Het NBG droeg bij aan de vertaling van de Bijbel in het Sranantongo (Surinaams). Deze werd eind oktober in gebruik genomen. In 2016 droeg het NBG ook bij aan het vertalen van de Bijbel in het Ossetisch, een taal uit de Kaukasus, en aan projecten in Angola, Gabon, Ivoorkust, Sierra Leone, Mexico en Siberië. De vertaling in het Ossetisch is bijna klaar.

Wereldwijd lopen er meer dan 400 vertaalprojecten. De complete Bijbel is per eind 2016 vertaald in 648 talen. Het grootste gedeelte van de wereldbevolking (5,2 miljard mensen) heeft toegang tot de Bijbel in de eigen taal. In nog eens 1432 talen is het Nieuwe Testament vertaald, waardoor 657 miljoen mensen het Evangelie kunnen lezen. Daarnaast zijn in 1145 talen, gesproken door 434 miljoen mensen, delen van de Bijbel beschikbaar. Voor de overige 253 miljoen wereldburgers is de Bijbel nog niet in hun eigen taal te lezen.

In 44 talen is de Bijbel in braille beschikbaar. In 2016 kwamen daar Bijbelgedeelten in braille bij in het Spaans, Duits en Kirundi (een taal uit Burundi). Het NBG droeg bij aan het realiseren van braille-evangeliën in Rwanda.

Voor doven verschenen er nieuwe Bijbelgedeelten in gebarentaal in onder meer het Japans, het Hongaars en het Thais. Bij de United Bible Societies lopen zestien gebarentaalprojecten en zijn er negen in voorbereiding. Uiteindelijk zullen deze vertaalprojecten de Bijbel voor ruim 12 miljoen doven toegankelijk maken.