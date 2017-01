Belder (SGP/CU) luidt noodklok over situatie christenen Indonesië

De Europese Unie dient Indonesië „krachtig en vasthoudend” aan te spreken op zijn nationale motto ”Eenheid in verscheidenheid”. „De noodklok luidt”, stelde SGP/CU-Europarlementariër Belder donderdagmorgen tijdens een debat over Indonesië in Straatsburg.

„Vandaag de dag spelen politieke, commerciële en militaire krachten in Indonesië een levensgevaarlijk spel met fundamentalistische bewegingen zoals het Front van de Verdedigers van de Islam”, aldus Belder. „Zelfs zeer bedachtzame kringen in de archipel vrezen ernstig dat de nationale slinger zich beweegt naar islamitisch fundamentalisme en radicalisme.”

Treurige illustratie daarvan, aldus de Europarlementariër, „is het proces tegen de huidige gouverneur van Jakarta. Diens christelijke en Chinese achtergrond zijn de evidente motieven van de aanklagers. Al op de eerste dag van de rechtszaak tegen Ahok intimideerden zijn islamistische opponenten de rechters. Het tegendeel van Eenheid in verscheidenheid.”

En: „Als bij een kerkelijke kerstviering in 2016 twee volle bussen met leden van de mobiele brigade de veiligheid van christenen moeten waarborgen, weerspreekt ook dat Eenheid in verscheidenheid.”

De noodklok luidt, besloot Belder zijn toespraak: „Eenheid in verscheidenheid loopt ernstig gevaar in Indonesië. En wij luiden mee om het fundamentalistische tij te keren!”