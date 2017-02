Barendrechter wil petitie ”Red Bethelkerk”

Een inwoner van Barendrecht, Vincent Lagerwaard, wil een petitie starten om de beeldbepalende Bethelkerk in het centrum van de plaats te redden van de sloop.

De protestantse gemeente in Barendrecht besloot in januari om zowel de Bethelkerk als de Triomfatorkerk te koop te zetten. Als zich geen geïnteresseerde aandient, worden de gebouwen verkocht aan een projectontwikkelaar, iets wat de initiatiefnemer aan het hart gaat. „Wie zal dit gebouw niet missen als het met de grond is gelijk gemaakt.” Er zijn minimaal vijftig ondertekenaars nodig voor het indienen van de petitie (burgerinitiatief) bij de gemeente.

Klik hier voor de petitie ”Red Bethelkerk Barendrecht”.

---

Lees ook:

Protestantse gemeente Barendrecht wil twee kerken verkopen (Reformatorisch Dagblad, 14 januari 2017)